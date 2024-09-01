شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مقاومة الاستيطان: الاحتلال هدم 867 منشأة منذ 7 أكتوبر وحتى منتصف أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

أكد الوزير مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أنه منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى منتصف شهر أغسطس الماضي، نفذت سلطات الاحتلال 366 عملية هدم استهدفت ما مجموعه 867 منشأة فلسطينية منها 281 منزلاً مسكوناً، و112 منزلاً غير مسكون، إضافة إلى 366 منشأة زراعية.

وأضاف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن دولة الاحتلال تستخدم الأداة التخطيطية من أجل محاصرة الوجود الفلسطيني، حيث إنها من جهة تحجب عن المواطنين التراخيص اللازمة من أجل البناء، كما تحجب عن القرى والبلدات الفلسطينية إنجاز المخططات الهيكلية لها، ومن جهة أخرى تمنح المستوطنين امتيازات ورخص بناء بلا حدود في عملية ترتقي لمستوى الفصل العنصري و"الأبارتهايد" الذي يدعم المحتلين ويحاصر في ذات الوقت الذين يقعون تحت الاحتلال.

وأشار مؤيد شعبان، إلى أن عملية محاصرة البناء الفلسطيني من قبل الاحتلال تتم بالهدم مما يحصر الفلسطينيين في أماكن مكتظة بعينها، مؤكدًا أن كل هذه المنظومة تقع في إطار تفريغ الأرض الفلسطينية وعدم السمح بإعمارها والتوسع الطبيعي عليها من أجل تسليمها للمشروع الاستيطاني.

ووفقا لتقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في أغسطس الماضي، الذى نشرته عدة وسائل إعلام فلسطينية، فإنه منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية في أكتوبر 2023، تصاعدت عمليات هدم منازل المواطنين، خاصة في المنطقة المسماة (ج)، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة، ونفذت سلطات الاحتلال خلال شهر يوليو الماضي فقط، 98 عملية هدم، طالت 135 منشأة، بينها 62 منزلا مأهولا، و14 غير مأهولة، و12 منشأة زراعية، كما أخطرت بهدم 16 منزلا ومنشأة أخرى في محافظات الضفة الغربية.