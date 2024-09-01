شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة الاسرائيلية تدعو الى مظاهرات للإطاحة بحكومة نتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت المعارضة في إسرائيل المواطنين الى الخروج للشوارع والتظاهر للعمل على الإطاحة بحكومة الحالية .



وقال زعيم معسكر الدولة بيني جانتس - في تصريحات أوردتها قناة "I24 " الاخبارية اليوم "الأحد"-إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خائف ومتردد ويلعب على عامل الوقت لاعتبارات سياسية بدلا من إنقاذ المحتجزين،وطالب جانتس من نتنياهو حماية المختطفين وليس ائتلافه الذي يسيطر عليه المتطرفون .



وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم أنه عثر على جثث ستة من المحتجزين لدى حركة حماس،وذلك في أحد انفاق رفح جنوبي غزة بعد أن كان يُعتقد أنهم لا يزالون أحياء.