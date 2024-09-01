شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن ينفي تسجيل أي إصابة بـ جدري القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت وزارة الصحة العامة والسكان باليمن تسجيل أي حالة إصابة بمرض جدري القرود بالمحافظات المحررة.



وأوضح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض والترصد الوبائي بالوزارة الدكتور أدهم محمد - في تصريح أوردته قناة "اليمن" الفضائية اليوم الاحد - أن فرق الترصد عاينت حالتين مشتبه في إصابتهما بالمرض، وبعد الفحص تبين أن نتيجة الحالتين سلبية؛ الأمر الذي يؤكد عدم ظهور أي حالة لجدري القرود في اليمن .



وأشار الى أنه تم توجيه الفرق بضرورة متابعة الحالتين والمخالطين، وكذلك زيادة عمليات الترصد بالميدان للاكتشاف المبكر لأي وباء وعمل التدخلات السريعة للسيطرة على الأوبئة.

