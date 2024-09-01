شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يعلن سيطرته على منطقة هلجن بمحافظة هيران الحدودية مع إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الصومالي، استعادة منطقة هلجن في محافظة هيران بوسط البلاد من سيطرة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وذكر الجيش، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن قواته تمكنت من تدمير عدة مواقع لحركة الشباب في مناطق تابعة لمحافظة هيران، الواقعة على الحدود مع إثيوبيا، مضيفاً أن عناصر الحركة انسحبت من منطقة هلغن قبل وصول الجيش، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا".

وأكد البيان أن المنطقة أصبحت تحت سيطرة الجيش الآن، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية ستستمر حتى يتم القضاء على فلول الحركة في المحافظة.

الجدير بالذكر أن القوات الصومالية كثفت مؤخراً من عملياتها العسكرية ضد حركة الشباب، التي نفذت عدة هجمات وتفجيرات أسفرت عن مقتل مئات المدنيين وعناصر الأمن.