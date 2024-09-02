شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 12 فلسطينيًا.. الاحتلال يواصل استهداف أماكن النازحين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 12 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وتجمع للنازحين في دوار التعليم شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي، باستشهاد 6 نازحين داخل مدرسة صفد التي تؤوي مئات النازحين، بعد قصفها من طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

كما قصفت طائرات الاحتلال تجمعًا للفلسطينيين شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة عدد آخر.

في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية من مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير مربعات سكنية كاملة.



استشهاد 3 في جنين والخليل

كما استشهد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد، في مدينتي جنين والخليل بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في بلدة كفر ذان بمدينة جنين شمال الضفة الغربية.

فيما استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد محاصرتها لمنزل في بلدة ترقوميا بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.