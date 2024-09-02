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الخليج اليوم .. "يتضرعون إلى الله طلبا للمغفرة تحت المطر"..مشاهد لافتة من الأمطار الغزيرة على المسجد الحرام (فيديو)

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في لقطات "لافتة" تظهر هطول أمطار غزيرة على المسجد الحرام والكعبة المشرفة، وسط أداء قاصدي المسجد لمناسكهم.

 

 

وفي حسابها على منصة "إكس"، نشرت قناة "الإخبارية" السعودية بثا مباشرا قالت فيه: "تحت زخات المطر، قاصدو المسجد الحرام يؤدون مناسكهم".

ونشرت مقطع فيديو معلقة عليه بالقول: "الحرم المكي الآن... الكعبة المشرفة تغتسل بالأمطار".

 

كما عرضت "الإخبارية" لقطات لرجال الأمن تحت زخات المطر في الحرم المكي، وأشخاص "يتضرعون إلى الله طلبا للمغفرة تحت زخات المطر".

وأثارت هذه اللقطات تفاعلا كبيرا لدى رواد منصة "إكس"، حيث كتب أحدهم معلقا: "قلوب بفيض العطاء ترتوي"، وأضاف آخر: "ياهنيالهم.. ما شاء الله دعوة بمكة وتحت زخات المطر".

 

 

 

 

 

 

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" في تقرير: "هطلت اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة. جعلها اللَّه سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها البلاد والعباد".

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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