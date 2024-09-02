الخليج اليوم .. البحرين… تطبيق الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الجهاز الوطني للإيرادات في البحرين تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات "DMTT" العاملة في المملكة والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو.

وبين الجهاز أن الضريبة تطبق وفقا للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، وبما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD".

وأوضح أن هذا المرسوم سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، مشيرا إلى أنه "يجب على المؤهلين التسجيل لدى الجهاز قبل الموعد النهائي المحدد في التشريعات ذات الصلة".

وقال الجهاز إن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع انضمام مملكة البحرين في العام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك دعما لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ولفت الجهاز الوطني للإيرادات إلى أنه وكجزء من هذا الإصلاح الضريبي، طُرحت سياسة الحد الأدنى العالمي للضريبة لضمان قيام الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات بدفع معدل ضريبي لا يقل عن 15% على الأرباح في كل دولة تعمل فيها.

وأوضح أنّه ومع تطبيق الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات، تؤكد مملكة البحرين التزامها بالمعايير الضريبية الدولية ومشاركتها في تأمين فرص عادلة ومتساوية للشركات في هذا المجال، حيث ستقوم الشركات التي يشملها القانون بدفع معدل ضريبي بما لا يقل عن نسبة 15% من الأرباح المحققة في مملكة البحرين.

المصدر: وكالة أنباء البحرين