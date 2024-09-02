شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يعرب عن صدمته بعد انتشال جثث 6 أسرى إسرائيليين من غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن "صدمته وسخطه" بعد الإعلان عن انتشال جثث 6 أسرى إسرائيليين من داخل قطاع غزة.
وقال ماكرون فى منشور عبر حسابه على منصة "إكس" : "صدمة وسخط بعد اكتشاف الرهائن الستة.. تعازى لعائلاتهم وأحبائهم".
وأضاف الرئيس الفرنسي: "يجب أن يكون هناك وقف فورى لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن، ومن ضمنهم اثنان من مواطنينا وهما أوهاد ياهلومى وعوفر كالديرون"، مشددا على أن "الحرب يجب أن تتوقف".
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