شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. أكثر من 70 ألف طفل تلقوا لقاح شلل الأطفال فى اليوم الأول للتطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وزارة الصحة بقطاع غزة، بتلقى أكثر من 70 ألف طفل التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، فى اليوم الأول لحملة التطعيم الطارئة فى القطاع.

وقالت وزارة الصحة، فى بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعى إن "الفرق الطبية فى المحافظة الوسطى تمكنت من تطعيم 72611 طفل فى اليوم الأول من حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال بغزة".

وبدأت فى قطاع غزة، الجولة الأولى من حملة تطعيم الأطفال دون سن الحادية عشر، ضد الفيروس المسبب لشلل الأطفال، بعد اكتشاف الفيروس فى قطاع غزة وتسجيل إصابة مؤكدة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، فى مؤتمر صحفى، عن البدء بإطلاق حملة تتألف من جولتين، صباح الأول من سبتمبر، حيث سيتم خلالها توفير قطرتين من لقاح شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفل تحت سن الحادية عشرة.

وكانت "الأونروا" قد طالبت بهدنة إنسانية لمدة 7 أيام لتنفيذ الحملة، لكن إسرائيل وافقت على 3 فقط، وهو ما يتطلب إنجازا سريعا لحملة التطعيمات.

وجاءت هذه الدعوة عقب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال فى قطاع غزة لطفل عمره 10 شهور.