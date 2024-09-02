شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة بريطانية: سفينة تجارية تتعرض لهجوم غرب اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في مذكرة استرشادية في وقت مبكر اليوم الاثنين، إن سفينة تجارية في البحر الأحمر تعرضت لهجوم بمقذوفين مجهولين على بعد 70 ميلا بحريا شمال غربي الصليف بمحافظة الحديدة اليمنية.

وأضافت الهيئة أنه يجري تقييم الأضرار وأن انفجارا ثالثا وقع على مقربة من السفينة، لكن لم تقع إصابات على متنها.

وأشارت الهيئة إلى أن السفينة تبحر نحو الميناء التالي، من دون أن تسميه.