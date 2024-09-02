شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. مسئول فلسطينى يدعو العالم لدعم وحماية شباب فلسطين من العدوان المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطينى، الفريق جبريل الرجوب، العالم وأحراره إلى توفير الحماية العاجلة للشباب والرياضيين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلى المستمر والمتكرر بحق الشعب الفلسطينى سواء خلال الحرب الجارية على قطاع غزة منذ قرابة العام أو الاعتداءات والجرائم المتكررة في الضفة الغربية.

وقال الرجوب، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن بالأردن، إنه طالب وزراء الشباب والرياضة العرب خلال اجتماعهم بالأردن على هامش المنتدى بضرورة توفير الدعم للشباب الفلسطيني جراء الأوضاع التي يعيشون فيها جراء العدوان المستمر من الاحتلال.

وأضاف أن الأمة العربية تدعم الشباب الفلسطيني جراء هذه الأحداث ولكن نحن نحتاج إلى المزيد من الدعم من أجل استمرار الشباب الفلسطيني في دفاعه عن قضيته العادلة والوصول إلى دولته المستقلة، مؤكدا أن العالم الذي يدعي الحرية والديمقراطية والإنسانية في الغرب وأمريكا يقف صامتا أمام جرائم الاحتلال بحق الشباب والرياضيين والفلسطينيين بشكل عام.

وأشار إلى أن نسبة شهداء شباب فلسطين تقدر بحوالي 24 % من نسبة الذين طالتهم يد الغدر الإسرائيلية بخلاف الآلاف من المصابيين، لافتا إلى أن العشرات من الشباب والرياضيين الفلسطينيين تعج بهم سجون الاحتلال منذ عشرات السنوات دون أن تتحرر في إطار مسلسل جرائم دولة الاحتلال.

ولفت الرجوب إلى أن المؤسسات الرياضية الفلسطينية تم تدميرها سواء في غزة أو الضفة، مشيرا إلى أن الاحتلال يعمل على تدمير البنية التحتية الرياضية الفلسطينية انتقاما من الشباب والرياضيين.

وشدد على ضرورة تقديم الدعم السياسي والمادي واللوجستي لدولة فلسطين ليتسنى لها القيام بدورها نحو الشباب ولقيام الشباب الفلسطيني بدوره في تحقيق طموحاته المشروعة والمساهمة في بناء صرح السلام العالمي، مؤكدا أن الشباب الفلسطيني محب للسلام وراعي له ويعمل من أجله رغم عنف الاحتلال ضده.

ونوه رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، إلى أن الشعب الفلسطيني بشكل عام والشباب والرياضيين لديهم تطلع دائما للمعرفة وحب العلم والتعلم والانفتاح على الثقافات المختلفة، مشددا على ضرورة توفير الفرص الحقيقة للسلام حتى يقوم الشباب الفلسطيني بدوره الريادي في هذا الاتجاه.

واختتمت مساء الخميس الماضي أعمال المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن، الذي انعقد على مدار يومين في العاصمة الأردنية عمان بتنظيم مشترك بين وزارة الشباب الأردنية وجامعة الدول العربية.