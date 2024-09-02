شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض الأونروا يكرر نداءه لوقف إطلاق النار في غزة لإنقاذ الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

قال المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، فيليب لازاريني إن المرحلة الأولى من الحملة واسعة النطاق للتطعيم ضد شلل الأطفال انطلقت في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، مؤكدا على أن تلك الحملة هي سباق مع الزمن للوصول إلى أكثر من 600 ألف طفل في القطاع في الأيام القادمة.

وشدد المسؤول الأممي على أنه لنجاح هذه الحملة، يجب على أطراف الصراع احترام فترات الهدنة المؤقتة في المنطقةوأضاف: "ومن أجل أطفال المنطقة، حان الوقت لوقف دائم لإطلاق النار".

بدوره، أفاد سام روز، مدير عمليات الأونروا في غزة بالإنابة في منشور على موقع إكس بأن فرق الوكالة ستصل إلى آلاف الأطفال بلقاحات شلل الأطفال في العيادات والنقاط الصحية ومن خيمة إلى خيمة في جميع أنحاء القطاع.

وأكد أن الأونروا ستقوم بتطعيم ما يصل إلى نصف الأطفال، وسيشارك حوالي 1100 من موظفي الوكالة في الحملة التي تقوم بها وزارة الصحة الفلسطينية بالتعاون مع الأونروا ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف.