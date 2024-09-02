شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة التونسية تلقى القبض على المرشح الرئاسى العياشى زمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عضو بحملة المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، إن الشرطة التونسية ألقت القبض فجر الاثنين على زمال، قبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قال مهدي عبد الجواد عضو الحملة إن الشرطة اعتقلته من منزله عند الساعة الثالثة فجراً بشبهة تزوير تزكيات شعبية، معتبراً أن "الأمر أصبح عبثاً، ويهدف إلى إقصائه من الانتخابات".