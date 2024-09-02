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مدارس مدينة القدس تبدأ عامها الدراسى الجديد.. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس مدينة القدس تبدأ عامها الدراسى الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت بعض مدارس مدينة القدس اليوم، الاثنين، أبوابها للطلبة، على أن تستأنف باقي المدارس عامها الدراسي الأسبوع القادم.

وتتعدد مرجعيات مدارس المدينة، فمنها مدارس أهلية وأخرى تابعة لبلدية الاحتلال، ومدارس تابعة للسلطة الفلسطينية تديرها الأوقاف الإسلامية، ومدارس تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وتقدر جهات مختصة حاجة مدينة القدس إلى 80 صفا دراسيا سنويا، يوفر الاحتلال منها نحو 36 صفا، وهو ما يؤدي إلى نقص تراكمي يقدر بـ10 آلاف مقعد دراسي.

اطفال
اطفال المدارس

 

العام-الدراسى-الجديد
العام الدراسى الجديد

 

الكلية-الابراهيمية
الكلية الابراهيمية

 

الكلية-الابراهيمية-بالقدس
الكلية الابراهيمية بالقدس

 

اول-يوم-دراسى
اول يوم دراسى

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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