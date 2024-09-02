شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة العديد من الاشخاص فى هجوم إرهابى على قرية شرق نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى عدد من الاشخاص مصرعهم وأُصيب اخرون في هجوم شنه مسلحون يشتبه في انتمائهم لمتمردي بوكو حرام على قرية مافا في منطقة الحكومة المحلية تيرمووا بولاية يوبي، حيث قاموا بنهب وإحراق المحلات والمنازل.



وأعلن المتحدث باسم قيادة شرطة ولاية يوبى دونغوس عبد الكريم، لوكالة الأنباء النيجيرية في داماتورو، عاصمة الولاية، أن الهجوم وقع في حوالي الساعة الرابعة مساءً يوم الأحد الماضي،مؤكداً أن الشرطة ما زالت تعمل على تحديد عدد الضحايا.



وذكر عبد الكريم أن "الهجوم تم الإبلاغ عنه إلى مركز شرطة قسم تيرمووا من قبل اثنين من سكان قرية مافا،وأن المسلحين المشتبه بهم، المسلحين ببنادق وRPG، هاجموا حي مافا على أكثر من 50 دراجة نارية وأضرموا النار في العديد من المحلات والمنازل".



ولفت إلى أن الإرهابيين قتلوا العديد من الأشخاص، ولكن لم يتم بعد تحديد العدد الدقيق للضحايا،وأن المسلحين تركوا منشورات باللغة العربية في موقع الهجوم.

وفي حادث منفصل، أفادت وكالة الأنباء النيجيرية أن الإرهابيين هاجموا يوم الجمعة الماضي مدرسة خاصة في منطقة جيردام المجاورة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة طلاب وإصابة طالب واحد.



وتأتي هذه الهجمات في ظل تزايد الأنشطة الإرهابية في المنطقة، مما يثير المخاوف بشأن تصاعد العنف وتأثيره على الأمن والاستقرار في ولاية يوبي والمناطق المجاورة.