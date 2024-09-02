الخليج اليوم .. سفير اليمن في فرنسا يستقبل أعضاء البعثة البارالمبية اليمنية المشاركة في دورة الألعاب باريس 2024

الرياض - كتب موسى القحطاني - استقبل السفير الدكتور رياض ياسين، اليوم في مقر السفارة بالعاصمة باريس، أعضاء البعثة البارالمبية اليمنية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

ورحب السفير بأعضاء البعثة، معبراً عن فخره بتمثيلهم لليمن في هذا الحدث الرياضي الدولي المهم، الذي يبرز قدرات وإرادة الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة واصحاب الهمم في مواجهة التحديات وخاصة في ظل الظروف الراهنة التى تمر بها بلادنا ..وأكد السفير أن السفارة ستقدم كل الدعم المطلوب لتسهيل مشاركة البعثة وتقديم صورة مشرفة عن اليمن في هذه الدورة.

كما شدد السفير على أهمية مشاركة اليمن في هذه الدورة كجزء من الجهود لتعزيز الروابط الإنسانية والرياضية مع الدول الأخرى، وأشاد بدور الرياضيين البارالمبيين في نشر قيم الإصرار والعزيمة والإيجابية.

من جانبهم، عبّر أعضاء البعثة البارالمبية اليمنية عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال والدعم المستمر من السفارة، مؤكدين عزمهم على تحقيق نتائج متميزة لرفع اسم اليمن عالياً.

يُذكر أن دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 انطلقت في 28 أغسطس، وستشهد منافسات في عدة رياضات بمشاركة رياضيين من مختلف دول العالم. تأتي هذه الدورة كفرصة لإبراز قدرات الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة على الصعيد الدولي، وتعزيز الروابط الرياضية والإنسانية بين الدول المشاركة.