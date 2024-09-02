شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة جديدة للاحتلال.. استشهاد فلسطينيين خلال قصف مدرسة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ثمانية فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، استهدف خيمة للنازحين في مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى كمال عدوان، أن الطواقم الطبية انتشلت ثمانية شهداء من خيمة للنازحين قصفتها طائرات الاحتلال في مدرسة الفاخورة. قطاع غزة وفي وسط قطاع غزة، قصفت الطائرات الحربية منزلاً بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

وتزامن ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها للمناطق الشرقية من مخيمات وسط القطاع.