شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيريه المغربى والإندونيسى الأوضاع بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، خلال اتصالين هاتفيين، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، تعزيز الجهود لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لكافة القوانين الدولية والإنسانية، ودعم إقامة دولة فلسطينية آمنة ومستقرة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأمير فيصل بن فرحان بحث مع بوريطة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك بما يحقق الوقف الفوري لكافة الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم ضمان إقامة دولة فلسطينية آمنة ومستقرة وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة.



كما بحث وزير الخارجية السعودي، مع وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء الجهود التي تبذلها الدول الإسلامية بهدف استعادة كافة الحقوق المشروعة لدولة فلسطين وشعبها الشقيق، كما ناقشا أهمية تكثيف التنسيق المشترك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لكافة القوانين الدولية والإنسانية.