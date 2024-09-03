الخليج اليوم .. الكويت تسمح بدخول 5 آلاف مشجع عراقي لحضور مباراة المنتخبين بتصفيات كأس العالم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد السفير العراقي لدى الكويت المنهل الصافي أن الكويت سمحت بدخول خمسة آلاف مشجع عراقي إلى البلاد لحضور مباراة المنتخبين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2030.

وتم اعتماد آلية دخول الجماهير العراقية إلى الكويت بعد لقاء السفير العراقي صباح اليوم الاثنين مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف.

وكتب المنهل الصافي في تدوينة له عبر حسابه في منصة "إكس": "تكللت جهود السفارة العراقية في الكويت وجهود معالي عبد الأمير الشمري وزير الداخلية العراقي وبعد لقاء السفير صباح هذا اليوم (2 سبتمبر) مع معالي الشيخ فهد اليوسف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي بالنجاح في اعتماد اَليه لدخول خمسة آلاف مشجع عراقي ممن يحملون جوازات السفر الإلكترونية، لحضور مباراة تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة لكأس العالم، يوم العاشر من سبتمبر الحالي، والتي ستجمع منتخبينا الشقيقين في ملعب جابر الدولي".

وأكمل السفير العراقي: "سيقوم اتحادا الكرة في البلدين (العراق والكويت) بتنظيم دخول المشجعين وإقامتهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية".

المصدر: وكالات