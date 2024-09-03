شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة إغاثية كويتية تتوجه إلى السودان لدعم النازحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت طائرة الإغاثية العاشرة بالجسر الجوي الكويتي من قاعدة عبد الله المبارك الجوية، إلى مطار بورتسودان محملة ب10 أطنان من المواد الغذائية المتنوعة لدعم وإغاثة النازحين في السودان .



وكانت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، أعلنت أمسِ عن وصول الطائرة التاسعة لمطار بورتسودان وعلى متنها 30 طنا من المساعدات الغذائية والطبية لدعم ومساعدة أهالي السودان لمواجهة أزماتهم الناجمة من الفيضانات والسيول والنزاعات المستمرة والتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة.



وتشير احصائيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى وجود أكثر من 25 مليون نازح سوداني يعانون من الجوع الحاد .