شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون ينفذون عملية عسكرية جديدة ضد سفينة في البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، الاثنين، عن تنفذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة "BLUE LAGOON I" في البحر الأحمر.



وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحي سريع، أن العملية نُفِّذت بعدد من الصواريخ المناسبة والطائرات المسيّرة ما أدى لإصابة السفينة إصابة مباشرة بفضل الله.

وقال العميد سريع، إن السفينة استٌهدِفت بعد انتهاك الشركةٌ المالكةٌ لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، مضيفاً أن العملية نُفِّذت بشكل مشترك بين القوة الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسيّر.

وأوضح أن القوات المسلحة اليمنية، تجدد تحذيراتها لكافة الشركات التي تتعامل مع العدو الإسرائيلي بأن سفنها ستتعرض للاستهداف في منطقة العمليات وبغض النظر عن وجهتها.