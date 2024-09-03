شكرا لقرائتكم خبر عن مصابون ومفقودون في قصف طائرات الاحتلال لخيام تؤوي نازحين في خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عدد من الفلسطينيين الليلة، اثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لخيام تؤوي نازحين شمال غرب خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، إضافة إلى عدد من المفقودين إثر استهداف طيران الاحتلال لخيام معمل تؤوي نازحين شمال غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,786 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 94,224 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.