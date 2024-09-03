شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن تطعيم نحو 160 ألف طفل ضد شلل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن "الفرق الطبية تمكنت من تطعيم 158،992 طفل خلال يومين من بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالقطاع.



وأكدت في بيان، أن "الحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال ستستمر في المحافظة الوسطى وسط إقبال شديد من المواطنين".

أعلن وزير الصحة الفلسطينية، انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في المحافظات الجنوبية للأطفال تحت سن 10 سنوات، من الأحد.

وأوضحت الوزارة أن برنامج التطعيم سيكون كالتالي: من يوم الأحد وحتى الأربعاء (1-4 /9/ 2024) في محافظة دير البلح، ومن يوم الخميس وحتى الأحد المقبل (5-8/9/2024) في محافظة خان يونس، ومن يوم الاثنين وحتى يوم الخميس (9-12/9/2024) في محافظة غزة والشمال.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,786 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 94,224 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.