الخليج اليوم .. بالأسماء.. الملك سلمان بن عبد العزيز يصدر أمرا ملكيا بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء في السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين، أمرا ملكيا "بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء" في المملكة.

وجاء في الأمر الملكي الصادر عن الملك سلمان بن عبد العزيز: «

أولا: يُعاد تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء التالية أسماؤهم ابتداء من 1 ربيع الأول 1446 هجري (الأربعاء 4 سبتمبر 2024):

1 ـ سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ــ رئيسا.

2 ـ الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان.

3 ـ الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

4ـ الشيخ الدكتور عبد الله بن عبدالمحسن بن عبد الرحمن التركي.

5 ـ الشيخ عبد الله بن سليمان بن محمد المنيع.

6 ـ الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد.

7 ـ الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم بن عبد العزيز العيسى.

8 ـ الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المطلق.

9ـ الشيخ الدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري.

10ـ الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن محمد الكلية.

11ـ الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب.

12ـ الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ.

13ـ الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن عبد العزيز بن سعيد.

14ـ الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد.

15ـ الشيخ الدكتور جبريل بن محمد بن حسن البصيلي.

16ـ الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبدالله بن محمد السليمان.

17ـ الشيخ الدكتور غالب بن محمد بن أبو القاسم حامظي.

18ـ الشيخ الدكتور سامي بن محمد بن عبد الله الصقير.

19ـ الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بن سراج بليله.

20ـ الشيخ عبد الباقي بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مبارك.

21ـ الشيخ الدكتور عبد الإله بن محمد بن أحمد الملا.

ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه».

المصدر: "واس"