شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ طولكرم: هجوم الاحتلال على المدينة لن تنال من عزيمة وثبات أهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة أن "هجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي المسعورة على مدينة طولكرم تأتي في إطار العدوان المستمر على المحافظة"، تعقيبا على اقتحام الاحتلال المتواصل لمخيم طولكرم واستهداف المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة والتدمير المتعمد والممنهج للبنية التحتية.

وقال طقاطقة في تصريح صحفي إنه وبناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، ومتابعة رئيس الوزراء محمد مصطفى، فإن لجنة الطوارئ وجميع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة، بما في ذلك وزارتي الأشغال العامة والإسكان والحكم المحلي وجميع الوزارات، ستكون على الجاهزية لإصلاح ما يدمره الاحتلال، الذي يستهدف كل مكونات شعبنا ومقدراته.

وثمن جهود الدفاع المدني وبلدية طولكرم والبلديات المجاورة واللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم واللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس، وحركة "فتح" إقليم طولكرم والفصائل، والغرفة التجارية والقطاع الخاص وجميع الجهات المختصة وفرق المتطوعين والطواقم الطبية والإسعاف والطوارئ والصحفيين.

وقال طقاطقة إن "الطواقم الفنية على أهبة الاستعداد ستتحرك فور انسحاب قوات الاحتلال، مع بذل جهود الإغاثة الطارئة والإسناد والدعم لأهلنا في مخيم طولكرم، مخيم الشهداء والأسرى والمناضلين، هذا المخيم العصي على الانكسار".

وشدد على أن محافظة طولكرم ستبقى شامخة بصبر أهلها وعزيمتهم وثباتهم، وإرادتهم الحرة والصلبة.