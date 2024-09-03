شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، في مخيم طولكرم بالضفة الغربية. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها بكثافة خلال اقتحام مخيم طولكرم، مما أدى لاستشهاد فتىً فلسطيني، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية إلى 30 شهيداً وعشرات الجرحى.

كما واصلت قوات الاحتلال العدوان على مدينة جنين وحصار الأحياء السكنية فيها لليوم السابع على التوالي. استشهاد طفلين في رفح واستشهد طفلان فلسطينيان، في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، على منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف على المناطق الشرقية من مدينتي خان يونس ورفح.

وأصيب، فجر اليوم، عشرات الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة سعير ومخيم الفوار بمحافظة الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن مواجهات اندلعت في البلدة والمخيم، اطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب الفلسطينيين. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من مخيم الفوار واعتدت عليهما بالضرب المبرح، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية.

