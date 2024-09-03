الخليج اليوم .. السعودية.. السيول تغرق نفق السبعين في جدة (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سيولا عارمة وهي تغرق نفق السبعين في جدة بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار.

وأظهر الفيديو مياه الأمطار وهي تتراكم داخل النفق، بينما كان سائقوا السيارات يحاولون العبور من خلال الجهة المعاكسة من النفق.

وشهدت مدينة جدة مساء أمس الاثنين، هطول كميات كبيرة من الأمطار في معظم الأحياء، وسط استنفار معظم الأجهزة المعنية، كالدفاع المدني والمرور وأمانة محافظة جدة.

في غضون ذلك، حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية من سقوط أمطار غزيرة اليوم الثلاثاء على بعض مناطق المملكة، مثل مكة المكرمة، التي أطلق فيها "الإنذار الأحمر".

فيما تشهد بعض المناطق، مثل المدينة المنورة والرياض ونجران وعسير وتبوك، سقوط أمطار خفيفة "إنذار أصفر" ومتوسطة "إنذار برتقالي".

وأشار المركز إلى أن مناطق بمكة المكرمة (الشعيبة ورهاط ومدركة وهدى الشام وبحرة والجموم والعاصمة المقدسة وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والقنفذة والليث والكامل والطائف والعرضيات)، تشهد أمطارا غزيرة ورياحا شديدة السرعية وسيولا وصواعق رعدية، وتستمر الحالات حتى الساعة 11 من مساء الثلاثاء.