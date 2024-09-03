شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل أحمد وادية قائد هجوم حماس على مستوطنة نتيف هاسارا والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلى، قتل قائدا فى حركة حماس قاد الهجوم على مستوطنة نتيف هاسارا فى السابع من أكتوبر.

وأفادت الوسائل أن الجيش وجهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى قتلا أحمد وادية فى غارة جوية أسفرت عن مقتل ثمانية أعضاء من حماس بالقرب من مستشفى الأهلى فى مدينة غزة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، "داهم وداية إسرائيل في صباح السابع من أكتوبر باستخدام طائرة شراعية، وأشرف على مذبحة راح ضحيتها 22 من السكان.