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وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل أحمد وادية قائد هجوم حماس على مستوطنة نتيف هاسارا

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القاهرة - سامية سيد - وكالات الأنباء

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 01:15 م

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلى، قتل قائدا فى حركة حماس قاد الهجوم على مستوطنة نتيف هاسارا فى السابع من أكتوبر.

وأفادت الوسائل أن الجيش وجهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى قتلا أحمد وادية فى غارة جوية أسفرت عن مقتل ثمانية أعضاء من حماس بالقرب من مستشفى الأهلى فى مدينة غزة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، "داهم وداية إسرائيل في صباح السابع من أكتوبر باستخدام طائرة شراعية، وأشرف على مذبحة راح ضحيتها 22 من السكان.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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