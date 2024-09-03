شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: خريطة نتنياهو تكشف حقيقة أجندات حكومة اليمين المتطرف والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية أن استخدام رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لخريطة تضم الضفة الغربية لدولة الاحتلال، تكشف حقيقة أجندات حكومة اليمين المتطرف، وتعد استخفافا بالشرعية الدولية وقراراتها وبإرادة السلام الدولية والاتفاقيات الموقعة.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، خاصة وأن الاحتلال يمارس أبشع أشكال الجرائم ضد الشعب الفلسطينى، فى تجسيد عملي لمحاولة نفي الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة على طريق تهجيره من أرض وطنه.

وأشارت إلى أن ما عرضه نتنياهو من سياسة استعمارية عنصرية توسعية يمارسه على الأرض على سمع وبصر العالم، يحتم على المجتمع الدولي احترام التزاماته وتنفيذ الرأي الاستشارى الذى صدر عن محكمة العدل الدولية فورا وقبل فوات الأوان