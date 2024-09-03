شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد استجواب 3 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقف النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، الثلاثاء، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعد استجوابه على مدى 3 ساعات في ملف شركة "أوبتيموم" التي تقاضت عمولات من مصرف لبنان بملايين الدولارات.

وأفاد مصدر قضائي كبير لوكالة أنباء "رويترز" بإلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان السابق، الثلاثاء، في بيروت.

وكان سلامة وصل ظهر اليوم إلى قصر العدل للإدلاء بإفاداته أمام القاضي الحجار، في أول مثول أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو 2023.

وشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان من 1993 حتى التاريخ المذكور آنفا، وصدرت بحقه مذكرات توقيف في فرنسا وألمانيا بعد تحقيقات في ما إذا كان هو وشقيقه قد اختلسا أموالا عامة قدرها 330 مليون دولار من المصرف بين عامي 2002 و2015، وهو ما ينفيه الشقيقان.