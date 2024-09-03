شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يرحب بإعلان بريطانيا تعليق رخص تصدير أسلحة لإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية إعلان المملكة المتحدة تعليق رخص تصدير أسلحة للاحتلال الإسرائيلي المستخدمة في العدوان المتواصل والمستمر على قطاع غزة، باعتبارها خطوةً مهمة لضمان حماية المدنيين.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة - في بيان اليوم "الثلاثاء" - أن إعلان المملكة المتحدة جاء خطوة منسجمة مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية، وجميع القرارات ذات الصلة التي أكدت ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة،وضرورة إدامة إدخال المساعدات الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، وضمان حماية المدنيين، والأعيان المدنية،وحماية مقار وموظفي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة.

وأشار السفير القضاة إلى أن هذا الأعلان يأتي في إطار دعم الجهود التي تبذلها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية للتوصل لصفقة تبادل تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وتضمن إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام للقطاع.



وشدد السفير القضاة على أهمية توسيع نطاق قرار المملكة المتحدة، وفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكداً أن عدم فرض عواقب حقيقية على إسرائيل سيؤدي إلى استمرارها في عدوانها على غزة والضفة الغربية، وانتهاك القانون الدولي وتهديد أمن المنطقة بأكملها.



وجدد السفير القضاة،موقف الأردن الثابت في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتلبية حقوقهم المشروعة في تجسيد دولتهم المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.