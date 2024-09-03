شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسام زكى: دور الجامعة العربية محورى فى دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إن الوضع العربي الراهن يتسم بتفشي بؤر الصدام والحرب، وأبرزها الحرب الإجرامية على قطاع غزة، بالإضافة إلى الحرب التي يشهدها السودان.

وأضاف خلال ندوة بنقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء، أن الحرب في غزة حملت تداعيات كبيرة فى ضوء تداخل أطراف أخرى مما يضع دولا بأكملها في دائرة الحرب.

وأوضح أن هذه الأمور تؤثر على قدرات وامكانات الدول التي تحظى بقدر من الاستقرار النسبي للتفرغ لمواصلة أعمالها التنموية، حيث يبقى الصراع والتوتر عائقا مهما في هذا الإطار، إلا أن ثمة دولا استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة.

وحول دور الجامعة العربية، قال زكي ان المنظمة هي سقف سياسي لا غنى عنه للدول العربية، والذي يمثل حدا أدنى للوحدة العربية، موضحا أن النقاشات في مختلف القضايا تسفر إلى مواقف سياسية.

وأشار إلى القضية الفلسطينية موضحا أن الوضع سواء بصورته الحالية أو بصورته الإجمالية، يعكس أهمية الجامعة العربية التي تتبنى الرؤية الفلسطينية أمام الأمم المتحدة وفي مختلف المحافل الدولية، وهو ما يضفي المزيد من الزخم للقضية الفلسطينية.