الخليج اليوم .. شاهد.. بدء تطبيق مواقف السيارات بالرياض.. والكشف عن قيمة الوقوف بالساعة و موعد الفترة المجانية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وثقت صورة متداولة، بدء عمل المواقف التي خصصتها أمانة الرياض للسيارات في بعض الأحياء.

وبحسب الصورة المتداولة فقد بدء تطبيق رسوم المواقف في حي الورود، حيث أن رسوم الوقوف للساعة 3 ريالات و 45 هللة، والفترة المجانية من الساعة 12 بعد منتصف الليل إلى الساعة 7 صباحاً.

وكانت أمانة منطقة الرياض، قد أعلنت سابقاً عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "مواقف الرياض"، وذلك في إطار المخطط العام للمواقف العامة للسيارات.

وأوضحت الأمانة، أن المرحلة الأولى ستغطي 12 منطقة موزعة على أحياء الورود، الرحمانية، غرب العليا، المروج، الملك فهد، السليمانية، إضافة إلى 4 مناطق أخرى في أحياء جنوب مدينة الرياض.