الخليج اليوم .. الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء، وفاة الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود، محددا موعد الصلاة عليها.

وجاء في بيان الديوان الملكي السعودي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود".

وأضاف البيان: "سيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غد الأربعاء الموافق 1446 1 ربيع الأول هجري (4 سبتمبر 2024)، بعد صلاة الظهر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وتابع الديوان الملكي: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".