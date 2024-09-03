"البديوي": أجهزة الخدمة المدنية تبذل جهودًا قيمة لدفع العمل الخليجي

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الخدمة المدنية

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس تبذل جهودًا قيمة في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية، ما يسهم بشكل كبير في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال، وفقًا لتوجيهات قادة دول المجلس.جاء ذلك خلال الاجتماع الـ20 لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بدولة قطر - رئيس الدورة الحالية - عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة.وأشار "البديوي" خلال الكلمة إلى أن توجيهات قادة دول المجلس لها الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة المباركة لتحقيق الأهداف المرجوة في المجالات كافة، التي تكللت ولله الحمد، باستمرار تحقيق دول المجلس مراكز متقدمة عالميًا وتبوئها المراكز الأولى عربيًا حسب ما جاء في تقرير تصنيف التنافسية العالمي لعام 2024م، الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري بسويسرا، بناءً على معيار الكفاءة الحكومية والبنية التحتية التي تُعنى بمدى ملاءمة السياسات للتنافسية، ومدى توفر التقنية والعلوم والموارد البشرية لتلبية حاجة قطاع الأعمال.وناقش وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس خلال الاجتماع جملة من الموضوعات في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية التي تم تدارسها من قبل الوكلاء في اجتماعهم التحضيري السابع والعشرين، وفي مقدمتها تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الموقر الخاصة باللجنة، واستكمال تنفيذ مبادرات استراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى سير عمل مبادرة برامج وورش تدريبية مشتركة بين دول مجلس التعاون، التي تأتي ضمن هدف الاستثمار في رأس المال البشري.كما جرى استعراض آلية تنفيذ مشروع التدريب العملي وتبادل الخبراء والبرنامج المعد لتكريم الكفاءات في قطاعات الخدمة المدنية لدول مجلس التعاون لعام 2024م.