شكرا لقرائتكم خبر عن بداخلها مئات النازحين.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي كلية جامعية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على كلية جامعية بداخلها المئات من النازحين، في منطقة الصفطاوي غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى كمال عدوان، بانتشال 7 شهداء من النازحين من داخل كلية نماء الجامعية، بعد قصفها من طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وأدى القصف كذلك إلى تدمير جمعية خيرية تقع بجوار الكلية الجامعية. استشهاد فلسطينيين بالضفة الغربية كما استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت منزلًا في ضاحية دنابة شرق مدينة طولكرم، وسط إطلاق نار كثيف وقذائف صوب المنزل المحاصر، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين.

وبذلك يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على شمال الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي إلى 34 شهيدًا بينهم 19 من مدينة جنين.