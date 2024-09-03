شكرا لقرائتكم خبر عن باليوم الأول للحملة.. تطعيم 87 ألف طفل ضد الشلل في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الهدنة الإنسانية

أخبار متعلقة توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.. تفاصيل التحقيقات بداخلها مئات النازحين.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي كلية جامعية في غزة

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أنها تمكنت وشركاؤها من تطعيم 87 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال الذي ظهر في قطاع غزة لأول مرة منذ 25 عاماً وذلك خلال اليوم الأول لحملة التطعيم.وأكد مدير الصحة في الأونروا أكيهيرو سايتا، أنه يتعين تطعيم 90% من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات، من أجل وقف تفشي هذا المرض ووقف معاناة الناس.بدورها، قالت المتحدثة باسم الأونروا لويز ووتريدج، إن أحد أكبر التحديات هو توزيع اللقاحات بأمان، وما زلنا نجاهد من أجل الوصول إلى المرافق والأسر والأطفال في مناطق الهدنة الإنسانية.وأشارت إلى أنه كانت هناك ضربات صباح الاثنين وطوال ليل الأحد، والوكالة بحاجة للوصول إلى جميع الأطفال لتحقيق معدل نجاح للحملة بنسبة تغطية 90%.