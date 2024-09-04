شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين وبريطانيا تبحثان زيادة حجم الاستثمارات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله بن عادل فخرو، اليوم الثلاثاء خلال اتصال هاتفي مع وزير السياسة التجارية والأمن الاقتصادي في المملكة المتحدة دوجلاس ألكسندر، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الداعمة لتطوير وزيادة حجم الاستثمارات الثنائية.



وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أنه تم مناقشة أطر التعاون الثنائي الاستثماري والفرص الجديدة لتوسيع نطاق الشراكة القائمة، بما يخدم التوجهات والرؤى الاستراتيجية والتنموية للبلدين.



وأكد فخرو أن المملكة المتحدة تُعد شريكا استثماريا رئيسيا على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية تشهد نموا مضطردا تحقيقا للرؤى الاستراتيجية المشتركة والطموحة، منوها بأهمية اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، والتي ستشكل منعطفا مهما وتاريخيا على صعيد العلاقات التجارية والاستثمارية الراسخة بين الجانبين.



وأكد حرص البحرين على تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة في كافة المجالات، لاسيما الاقتصادية منها، كما نوه بالدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين، وفي تحقيق الأهداف المشتركة.