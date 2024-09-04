شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت وبريطانيا تبحثان التعاون بشأن الدعم الإنمائى فى فلسطين واليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب وزير الخارجية الكويتى الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال لقائه مع وزيرة الدولة للتنمية فى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة آناليس دودس، مجالات التعاون الثنائية المرتقبة بشأن التمويل والدعم الإنمائى فى كلٍ من فلسطين واليمن.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية الثلاثاء على هامش أعمال الدورة ال (21) لمجموعة التوجيه الكويتية - البريطانية المشتركة، والتى تعقد أعمالها فى العاصمة البريطانية "لندن".

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى المجالات الإنمائية والإنسانية.