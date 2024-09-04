شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تتضامن مع مصر وترفض تصريحات نتنياهو وتقف بجوارها في مواجهة أكاذيب الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تضامنها مع مصر ورفضها تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدة وقوفها إلى جانب مصر في مواجهة أكاذيب الاحتلال ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى وضع حد لتجاوزاته وانتهاكاته المتواصلة بحق دول المنطقة

وقالت الخارجية الكويتية، في بيان لها: "تعرب وزارة الخارجية عن تضامن دولة الكويت مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ورفضها للتصريحات الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي في محاولة بائسة لإقحام اسم مصر بهدف تشتيت الانتباه عن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني، وعرقلة جهود الوساطة المشتركة، من قبل كل من جمهورية مصر العربية الشقيقة ودولة قطر الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والهادفة إلى وقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف البيان: "والوزارة إذ تؤكد على وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي، لتدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك لوضع حد للتجاوزات والانتهاكات المتواصلة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق دول المنطقة".