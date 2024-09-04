شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكى يعلن تدمير نظام صواريخ تابع للحوثيين فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" اليوم الأربعاء، أن قواتها تمكنت من تدمير نظام صواريخ فى منطقة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثى فى اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان مقتضب أن هذا النظام تبين أنه يشكل تهديدا خطيرا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا وأمنا للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت الأيام الماضية تمكنها من تدمير نظامين صواريخ وطائرتين مسيّرتين تابعتين للحوثيين المدعومين من إيران فى منطقة يسيطرون عليها فى اليمن.

