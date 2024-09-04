شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندى وإصابة 5 آخرين فى جنين بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن جنديا إسرائيليا قتل وأصيب 5 آخرين خلال الحملة العسكرية المستمرة على جنين بالضفة الغربية .

وأفاد موقع "والا" الإسرائيلي، صباح اليوم، بأن الجندي قتل خلال العملية العسكرية المستمرة في جنين، وأوضح قُتل جندى من الكتيبة 906 وأصيب 5 آخرون بجروح طفيفة إلى متوسطة.

وأشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي عزز قواته في الضفة الغربية بحرس الحدود وآليات هندسية وقوات خاصة من الاحتياط.

وفي وقت سابق، قال الموقع نفسه إن الجيش الإسرائيلي قرر الاستمرار في عملية جنين .

من ناحية ثانية، قالت القناة 13 الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين في الجيش إن أي توسعة للعملية العسكرية في غزة سيعرّض حياة الرهائن للخطر.