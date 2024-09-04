شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 40 ألفا و861 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهمت وزارة الصحة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلى بارتكاب 3 مجازر فى قطاع غزة راح ضحيتها 42 شهيدا و107 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية. وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 40.861 شهيدا و94.398 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضى. وقالت الصحة الفلسطينية إن عددا من الضحايا تحت الركام وفى الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول إليهم.

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