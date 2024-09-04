شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلة فى قصف إسرئيلى شمال وجنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 8 فلسطينيين من بينهم طفلة، اليوم الأربعاء، فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على شمال وجنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن 6 مواطنين استشهدوا في قصف الاحتلال لتجمع للمواطنين في محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

كما استُشهدت طفلة وشاب في قصف طائرات الاحتلال الحربية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها، برا وبحرا وجوا،على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40861 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 94398 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.