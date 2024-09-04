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النيابة العامة فى تونس تأمر بسجن مرشح للانتخابات الرئاسية

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القاهرة - سامية سيد - وكالات الأنباء

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 03:49 م

قال محامى المرشح للانتخابات الرئاسية فى تونس، العياشى زمّال، إن النيابة العامة أمرت، الأربعاء، بإيداع موكله السجن على ذمة المحاكمة، وفقا لوكالة رويترز.

وكان القضاء التونسى قد أعلن، الاثنين، الاحتفاظ برجل الأعمال، النائب السابق العياشي زمّال، بشبهة "افتعال التزكيات"، وفق ما نقلت وسائل إعلام تونسية.

وقررت النيابة العامة بمنطقة منوبة بعد استجوابه، إيداعه الحبس الاحتياطى لمدة 48 ساعة، رفقة أحد أعضاء حملته الانتخابية، وفق المصدر نفسه.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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