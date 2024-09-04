شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة فى تونس تأمر بسجن مرشح للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

قال محامى المرشح للانتخابات الرئاسية فى تونس، العياشى زمّال، إن النيابة العامة أمرت، الأربعاء، بإيداع موكله السجن على ذمة المحاكمة، وفقا لوكالة رويترز.

وكان القضاء التونسى قد أعلن، الاثنين، الاحتفاظ برجل الأعمال، النائب السابق العياشي زمّال، بشبهة "افتعال التزكيات"، وفق ما نقلت وسائل إعلام تونسية.

وقررت النيابة العامة بمنطقة منوبة بعد استجوابه، إيداعه الحبس الاحتياطى لمدة 48 ساعة، رفقة أحد أعضاء حملته الانتخابية، وفق المصدر نفسه.