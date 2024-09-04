شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية الليبية تعلن حالة الطوارئ بمدن فى الجنوب لتوقع سقوط أمطار غزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأرصاد الجوية الليبية، اليوم حالة الطوارئ بمدن فى الجنوب لتوقع سقوط أمطار غزيرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام ليبية.

وتوقع المركز الوطنى للأرصاد بليبيا، الحالة الجوية السائدة خلال اليوم الاربعاء واليومين القادمين حيث تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق الجنوب والشمال الغربي من ليبيا خلال الأيام القادمة، مع احتمال هطول أمطار جيدة مساء اليوم على الحدود مع الجزائر والنيجر.