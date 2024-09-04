الخليج اليوم .. رئيس الدولة يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية الكويتي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة.

ونقل معاليه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء.

فيما حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معاليه تحياته إلى أخيه سمو أمير الكويت وأطيب تمنياته لبلده وشعبه الشقيق مزيداً من النماء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وبحث سموه ومعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح..الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة ومستوى تطور التعاون والعمل المشترك في جميع الجوانب التي تخدم مصالح البلدين وتسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو التنمية والازدهار.

وتطرق الجانبان إلى أهمية دعم العمل الخليجي المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

حضر اللقاء.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي محمد بن مبارك المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي أحمد جمعة الزعابي مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين والوفد المرافق للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية في دولة الكويت.