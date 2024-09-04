شكرا لقرائتكم خبر عن شلل فى مطار بغداد الدولى بسبب تعطل جهاز فحص الحقائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام عراقية إن عطلا اصاب جهاز فحص الحقائب فى مطار بغداد الدولى تسبب بزحام كبير داخل صالة المطار.

وشهد مطار بغداد الدولى انتظام حركة المسافرين وذلك بعدما افتتح وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي بشكل كامل في السابع عشر من أغسطس الماضي.

وفي بيان له؛ قال السعداوي، إن الوزارة تعمل وبحسب توجيهات رئيس الوزراء، على تحقيق انسيابية دخول المواطنين الى مطار بغداد الدولي".

وأشار وزير النقل العراقي الي ان عملية افتتاح المطار جاءت لتخليص المواطنين والمسافرين من أي