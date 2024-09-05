شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال على جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على جنوب مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي، أن الطواقم الطبية انتشلت ثلاثة شهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منازل وتجمعات للفلسطينيين في حي الزيتون، الذي تتوغل فيه دبابات الاحتلال وسط عمليات قصف مدفعي وجوي مكثف، وتدمير مربعات سكنية كاملة داخل الحي، الذي يعد أحد أكبر أحياء مدينة غزة. اعتقال فلسطينيين بالضفة الغربية واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيًا، خلال عمليات اقتحام واسعة نفذتها اليوم، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في جنين وطولكرم ونابلس.

وفي سياق متصل، جدد مستوطنون اليوم، عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال التي تواصل عرقلة وصول المصلين للمسجد، بعد إغلاق مداخل البلدة القديمة في القدس، كما واصلت قوات الاحتلال عدوانها على مدينة جنين، وحاصرت مقر بلديتها ونفذت عمليات تدمير واسعة للبنية التحتية في المدينة.

