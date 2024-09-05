الخليج اليوم .. تغريدة من السفير عنايتي بمناسبة مرور عام على استئناف العلاقات بين إيران والسعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بمناسبة مرور عام على استئناف العلاقات الدبلوماسية الايرانية-السعودية، أعرب السفير الإيراني لدى الرياض علي رضا عنايتي عن أمله في أن تصل العلاقات الثنائية إلى أعلى مستوياتها.

وفي حسابه على منصة "إكس"، نشر السفير علي رضا عنايتي صورة من لقائه بالرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في السعودية، أثناء مشاركته في القمة الاسلامية حول فلسطين، وذلك بمناسب مرور عام على استئناف العلاقات الدبلوماسية الايرانية-السعودية و إعادة فتح سفارتيهما.

وكتب باللغة الفارسية معلقا على الصورة: "بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتواجد سفيري إيران والسعودية في الرياض وطهران.. أتمنى الصحة والنجاح لأخي السفير عبد الله سعود العنزي".

وقال السفير عنايتي في تغريدة أخرى نشر عبرها صورة تجمعه مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: "الیوم مضی عام علی مباشرتي مهام عملی سفیرا للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بالریاض، وفیه أنجزنا خطوات عدة ونجحنا في ساحات عدیدة وحققنا فرصا عالیة".

وأضاف: "لکن طموحنا أن تصل العلاقات الإیرانیة السعودیة إلی أعلی مستویاتها کبير جدا، وهذا لیس ببعید فی ظل إرادة قیادتي البلدین لبناء مستقبل مشرق للإقلیم".

وكان السفير عنايتي قد وصل الرياض يوم الثلاثاء الواقع في 5 سبتمبر 2023، وبدأ نشاطه الرسمي باستقبال مسؤولي وزارة الخارجية السعودية وموظفي السفارة الإيرانية في الرياض.

وفي اليوم نفسه، وصل نظيره السعودي عبد الله العنزي العاصمة الإيرانية طهران، وباشر السفيران مهامهما رسميا، تنفيذا لاتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الذي وقع في بكين برعاية صينية.

المصدر: "مهر"